A presó un home per robar en un establiment a Bescanó i amenaçar la treballadora amb un ganivet

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 38 anys i veí de Salt (Gironès) com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. Els fets van succeir el 15 de juny passat quan el cos policial va rebre un avís d'un robatori amb violència en un establiment de Bescanó (Gironès). Un home va entrar a la botiga i, amb un ganivet de grans dimensions (20 centímetres), va intimidar la responsable de l'establiment per robar la recaptació. Es va obrir una investigació per trobar l'autor i es va descobrir que ja havia comès un altre robatori seguint el mateix 'modus operandi' feia pocs dies. En aquell cas, va atracar una gasolinera del seu municipi. L'1 de juliol la Policia Local de Salt el va detenir per un robatori amb violència i intimidació. El jutge ha ordenat el seu ingrés a presó.

El detingut és un home de 38 anys, nacionalitat hondurenya, veí de Salt (Gironès) i amb antecedents. Va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia l'11 de juliol i el jutge va ordenar el seu ingrés a presó.