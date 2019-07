Puigcerdà destinarà diners de la cursa Dream Runners a Costa d'Ivori

L'Ajuntament de Puigcerdà va presentar conjuntament amb els membres de l'ONG Ipi-Cooperació la setena edició de la cursa solidària Dream Runners, la qual destinarà aquest any la major part de la recaptació a un projecte de desenvolupament a Costa d'Ivori. La cursa, un esdeveniment d'esport popular que en els últims anys s'ha consolidat amb dos mil participants, se celebrarà el 15 d'agost a Puigcerdà, amb diversos recorreguts per a totes les edats i nivells. Els responsables a la comarca d'Ipi Cooperació van explicar que tenen la voluntat de tornar a reunir dues mil persones al voltant del llac de Puigcerdà per continuar col·laborant amb causes solidàries de caire internacional i, també, local.



La col·laboració ciutadana

Això és així perquè el 30% de la recaptació es destina cada any a projectes solidaris de Puigcerdà. En aquest sentit, aquest any la part solidària que es quedarà a la vila anirà a la Fundació Hospital de Puigcerdà a fi de millorar els serveis de la residència sociosanitària. L'any passat la recaptació va servir per finançar un projecte de suport a dones a Bolívia.

L'ONG Ipi-Cooperació, amb seu a Barcelona, es va fundar l'any 2000 amb l'objectiu de treballar per a la protecció i la defensa dels drets dels infants arreu del món. El projecte a Costa d'Ivori consisteix a oferir recolzament material i tècnic en quatre orfenats que acullen més de 200 infants amb discapacitats greus.