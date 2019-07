Sílvia Puig: «El meu pare el vam enterrar dos dies després de morir i ell ja estava en llibertat»

La Sílvia Puig és la filla del finat el juny de 2015 a Gualta. Ahir va ser especialment dura contra el sistema judicial i va assegurar que dos dies després de la mort del seu pare, el conductor causant ja estava en llibertat. Va lamentar que l'autor dels fets «va donar positiu en alcohol i en heroïna», però tot i això segueix en llibertat. No ha entrat a presó malgrat estar condemnat a dos anys i mig i un dia de presó. El motiu és que ha demanat la suspensió de la pena per «desintoxicar-se» i per ara, la família espera la decisió judicial.