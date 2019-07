Toni Sant: «Van arxivar la causa, no s'ho van mirar bé i hem hagut de presentar recurs»

L'advocat de Mou-te en Bici, Toni Sant, és qui porta el cas del ciclista mort a Roses l'any 2016. Ahir es va mostrar molest en com ha anat la causa i és que «el maig de 2018 es van arxivar la causa amb una providència, la fiscalia no s'ho va mirar i en veure l'error, vam interposar recurs». Finalment, l'Audiència ha obert de nou el procediment i ara un cop passat el procediment abreujat, ja han presentat l'acció popular com a Mou-te en Bici i també els familiars. Ara falta l'escrit d'acusació del Fiscal per anar a judici, diu el lletrat.