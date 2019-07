Tramuntana i mala mar al nord de la Costa Brava

El fort vent que va bufar ahir a l'Empordà va provocar onades molt fortes al nord de la Costa Brava, fins a arribar a una ratxa de 99 km/h a Portbou, 68 km/h al Perelló, 59 km/h a Roses i 57 km/h a Mont-roig del Camp i al Parc Natural dels Ports.

Segons el Meteocat, aquest fort moviment marítim ve marcat per la tramuntana que va predominar durant tot el dia d'ahir.

Aquesta situació va provocar que a algunes platges de la Costa Brava hi onegés la bandera groga, alertant del perill de la mar. A l'Escala, els banyistes van desafiar algunes onades més altes de l'habitual.

La situació de fort vent també va generar que els Agents Rurals publiquessin que el Pla Alfa, a les comarques de l'Alt i Baix Empordà es trobava en nivell 2. I per tant, s'hi marcava un alt risc d'incendi en aquesta àrea. En especial, la zona que es veia més afectada era la zona del Cap de Creus. Per aquesta raó, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Port de la Selva va activar un vehicle amb dos voluntaris per vigilància d'incendis. Al Gironès, al Pla de l'Estany i a la Garrotxa, el perill es va mantenir al nivell 1.

Durant la resta de la setmana s'espera que els vents desapareguin i es tranquil·litzi el mar.