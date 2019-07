Trànsit envia cinc nous examinadors a Girona

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha destinat un total de 25 nous examinadors a Catalunya, 5 d'ells a la província de Girona, per «prosseguir» en la implantació de mesures que permetin «reduir el temps del procés d'obtenció del permís de conduir» i millorar la «situació de dèficit heretada».

Així ho ha comunicat aquest dilluns la Delegació del Govern a Catalunya, que ha assegurat que, a més, «ja s'està preparant una nova promoció d'examinadors i bona part d'ells es desplaçaran a Catalunya». A principi d'aquest any, va finalitzar la formació de la primera promoció d'examinadors, que ha aportat un total de 70 nous professionals al conjunt d'Espanya, dels quals 25 s'han destinat a Catalunya: 16 a Barcelona, 5 a Girona, 2 a Lleida i 2 a Tarragona.

Aquesta incorporació farà que a la província de Barcelona n'hi passi a haver 87, a la de Girona 11, a la de Tarragona 12 i a la de Lleida 5. El Govern espanyol afirma que són «màxims històrics».

Des de la DGT també s'ha introduït un paquet de millores per revertir la situació actual. Així, per exemple, s'han habilitat hores extres d'examen a les tardes, s'han destinat 4 examinadors itinerants per redoblar el reforç i s'han fet convocatòries extraordinàries d'examen en dissabte. A més de la contractació de més personal, «s'han pogut resoldre les principals reivindicacions laborals d'aquest sector amb el pagament de 250 euros al mes amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2018 per a tots els examinadors», afegeix el comunicat.



Mobilitzacions

La destinació de nous examinadors arriba després de l'anunci de mobilitzacions del sector a Barcelona, que ha organitzat una marxa lenta per avui dimarts al voltant de la Delegació del Govern espanyol per reclamar més examinadors. Aquesta serà la primera gran mobilització del sector per reclamar «solucions» al Govern espanyol i a la DGT, que es preveu que aplegui entre 500 i 800 vehicles d'autoescola, segons càlculs de la Federació d'Autoescoles de Catalunya. També s'hi sumaran les autoescoles gironines.

La campanya de la FAC, sota el lema AutoSOScoles, assegura que a tot Catalunya els problemes persisteixen des de fa 5 anys i que actualment hi ha una bossa de 50.000 alumnes pendents d'examinar-se de l'examen pràctic de circulació.

A les comarques gironines encara hi ha 7.600 alumnes pendents de fer l'examen pràctic i és on hi ha una mancança més gran d'examinadors. A més, des del sector asseguren que amb el nou sistema d'assignació d'alumnes, anomenat CAPA, cada cop hi haurà més exàmens pendents a la província.