El Trueta comença a fer la prova per comprovar la capacitat d'estar alerta

L'hospital Josep Trueta de Girona ha començat a fer una prova per comprovar la capacitat de la persona per estar alerta. El test de manteniment de vigília, que realitzen molt pocs centres sanitaris a Catalunya, està pensada sobretot per a professionals que tenen problemes amb el son i per als quals adormir-se pot suposar un risc, per a ells o per a altres persones, com conductors, controladors aeris o operaris de màquina pesant.

La Unitat del Son Multidisciplinària d'Alta Complexitat del Servei de Pneumologia del Trueta va atendre el primer pacient el 13 de juny i calcula que farà el test a dues persones cada mes, a petició dels metges de capçalera i dels diferents especialistes que tracten els pacients.

La prova està pensada especialment per a persones que tenen problemes amb el son i que es dediquen a professions que poden arribar a ser monòtones, per la qual cosa adormir-se podria comportar una situació de risc individual o col·lectiva. A banda d'aquestes professions en què l'excessiva somnolència diürna s'associa al risc, la prova de manteniment de vigília també està indicada per avaluar la resposta de pacients que segueixen determinats tractaments farmacològics i que es mostren més adormits del que es considera normal.

Entre les principals causes d'accidents de trànsit hi ha la somnolència que, en moltes ocasions, pot estar relacionada amb malalties del son. Una d'aquestes és la síndrome d'apnea-hipopnea del son, una patologia amb una prevalença del 33% en el cas dels homes i del 17% en el de les dones. Diversos estudis demostren que el risc de patir accidents que tenen els pacients que pateixen aquesta patologia és set vegades superior als de les persones que no la presenten, i per això aquests pacients tenen prohibida la conducció. Poden tornar a conduir si es tracta la malaltia correctament i, en els casos de professions de risc, si la prova de manteniment de vigília demostra bona capacitat per mantenir-se alerta.

El nivell d'alerta s'avalua a través de feines monòtones i no estimulants, sensibles a la pressió de la son. El Test de manteniment de vigília pretén simular una situació semblant: mantenir el pacient assegut i passiu, i comprovar si li venen ganes de dormir o no.

La prova consisteix en quatre exploracions de 40 minuts separades per intervals de dues hores que es comencen a fer el matí següent a la realització d'una polisomnografia completa, per comprovar que el son de la nit anterior ha estat correcte. Durant les quatre exploracions, el pacient està connectat amb diferents sensors, col·locats arreu del cos, que en permeten controlar l'activitat electrofisiològica i saber així si està despert o no.

Durant la realització de les proves, el pacient ha d'intentar romandre el màxim de temps despert possible, mirant un punt fix i sense dirigir la mirada a la llum. Durant aquest temps s'analitza la somnolència de l'individu i, d'aquesta manera, es disposa de dades objectives sobre la seva capacitat d'atenció. La persona que no aconsegueix mantenir-se despert és el que té una incapacitat per mantenir-se alerta i, per tant, hi ha un risc de somnolència en situacions com la conducció. Per contra, el pacient que no s'adorm en cap de les quatre exploracions té una bona capacitat per mantenir-se alerta.