Les autoescoles gironines fan una marxa lenta per exigir examinadors

Uns 150 cotxes d'autoescola, alguns d'ells vinguts de les comarques gironines, es van concentrar ahir davant de la delegació del Govern espanyol a Catalunya, entre el carrer Mallorca i el carrer Roger de Llúria, per protestar per «la falta de personal administratiu i examinador» a les prefectures de Catalunya, cosa que va provocar un col·lapse en el sistema d'exàmens.

A un quart de dotze del migdia van llegir un manifest on reclamaven «un pla estratègic concret, pactat amb totes les parts implicades, amb un objectiu clar i concret, i d'aplicació immediata». I van demanar que hi hagi més capacitat d'exàmens diària en les prefectures i que es disminueixi la borsa de més de 50.000 alumnes pendents d'examinar-se a Catalunya. A Girona, n'hi ha uns 7.600 que encara no han pogut fer l'examen pràctic de conduir.

Després de la lectura del manifest, el president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, Raül Viladrich, i la presidenta de la Federació d'Autoescoles de Barcelona, Teresa Coll, van lliurar el text amb les seves reivindicacions al subdelegat del Govern central a Barcelona, Carlos Prieto.

Viladrich va explicar que aquest problema es repeteix des del 2013 i que l'espera per examinar-se, en funció de la zona, es pot allargar fins a 6 o 7 mesos, cosa que perjudica els alumnes, que «veuen limitades les seves capacitats laborals i socials en no obtenir el permís de conduir» i a les autoescoles.

«Hem patit una vaga d'examinadors i patim aquesta deixadesa de funcions per part de l'administració», va criticar Viladrich, que va concretar que hi ha prop de 90 examinadors a Barcelona, 12 a Tarragona, 11 a Girona i 6 a Lleida, però per dies personals o per malalties de curta durada no estan al 100%, va assegurar.

El president de la federació va reclamar que s'incorporin «uns 25 examinadors més a Catalunya, repartits entre Barcelona i la resta del territori» per aconseguir un servei vàlid i eficient, així com un pla d'acció, pactat entre les prefectures provincials, la Direcció General de Trànsit (DGT), els examinadors i la Federació d'Autoescoles de Catalunya.

En declaracions als mitjans després de rebre les reivindicacions de les autoescoles, Prieto va afirmar que l'Executiu central ha fet «grans avanços aquest any al capdavant del Govern d'Espanya», i va assegurar que el nombre d'examinadors a Catalunya ha arribat a un màxim històric.

Va concretar que hi ha 116 examinadors a Catalunya, 87 d'ells a Barcelona i «en la darrera fornada, més d'un terç del total de tot Espanya es van destinar a Catalunya», cosa que va qualificar de ser un gest per part del Govern central, que vol posar vies de solució al problema. També va remarcar que la Federació d'Autoescoles de Catalunya va reconèixer els avanços i el Govern espanyol entén les seves reivindicacions i està treballant conjuntament per donar-los una solució.