El coronel Roberto Pla pren possessió com a nou subdelegat de Defensa

El coronel de l'Exèrcit de l'Aire Roberto Pla Aragonès va prendre possessió ahir com a nou subdelegat de Defensa a Girona, en un acte presidit pel coronel Jesús Ángel García Lindón, subdirector General d'Administració Perifèrica del Ministeri de Defensa.

El subdelegat Pla substitueix el coronel Antonio Merlán Galán, que cessa en el càrrec després de sis anys i assumeix a partir d'avui la direcció del Castell de Sant Ferran de Figueres.

El coronel Pla Aragonès va néixer a Lleida el 1958, va ingressar a l'Acadèmia militar el 1976 i en va sortir amb el grau de tinent el 1982. El 1985 va ser destinat com a controlador a la base del Pení, a Roses, on hi va treballar destinat com a capità, comandant i tinent coronel i també va exercir com a cap d'esquadró.

El 2015 fou nomenat comandant militar de l'Exèrcit de l'Aire de Barcelona; el 13 d'abril de 2019 va passar a la reserva i des d'avui és subdelegat de Defensa a la província de Girona. A més, Roberto Pla és coautor del llibre sobre els camps d'aviació de Girona durant la Guerra Civil i és membre de l'Institut d'Estudis Empordanesos.