Foment inaugura el tram desdoblat de 3,3 quilòmetres de l'N-II a Vilademuls deu anys després

El Ministeri de Foment ha inaugurat el tram desdoblat de 3,3 quilòmetres de l'N-II a Vilademuls (Pla de l'Estany) deu anys després de l'inici de les obres. Els treballs van començar l'any 2009 però, un any després, es van aturar perquè va ser un dels projectes inclosos en les retallades de l'aleshores ministre José Blanco. Les obres no es van reprendre fins l'any 2015, tot i que amb un projecte modificat. Aquest dimecres el tram desdoblat, que ha costat en total uns 16 milions d'euros (MEUR) ja és una realitat. El secretari d'Estat d'Infraestructures, Pedro Saura, ha assegurat que és un projecte que millora la connexió i la seguretat viària per als gairebé 16.000 vehicles diaris que hi circulen. A més, ha refermat el compromís de l'Estat amb els trams pendents de desdoblar de l'N-II i ha afirmat que "en breu" anunciaran inversions "quantioses".