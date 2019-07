A presó després de cometre un atracament a punta de ganivet en un botiga de Bescanó

Un atracador ha ingressat a presó després de cometre un robatori amb intimidació en una botiga de Bescanó. El detingut va amenaçar la treballadora amb un ganivet de 20 centímetres. Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van detenir el 10 de juliol el presumpte autors dels fets: un home, de 38 anys, de nacionalitat hondurenya i amb domicili a Salt, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Els fets van succeir el passat dia 15 de juny, quan els Mossos van rebre l'avís que en un establiment de la població de Bescanó s'havia produït un robatori amb violència. Un home va entrar a la botiga i amb un ganivet de grans dimensions va intimidar la responsable de l'establiment per robar la recaptació. Arran del fets, agents de la unitat d'investigació de la comissaria de Girona van iniciar les gestions pertinents per poder esbrinar l'autoria dels fets. Van comprovar, a més, que el modus operandi utilitzat per cometre l'atracament era idèntic al que havia fet servir pocs dies abans, concretament l'1 de juliol, un lladre detingut per la Policia Local de Salt com a presumpte autor d'un altre robatori amb violència i intimidació en una gasolinera del municipi, que era el mateix de Bescanó.