Regidors de Ripoll viatgen a Capranica, la ciutat italiana amb què està agermanada

Una delegació de regidors de l'Ajuntament d'Olot, representants de 4 dels 5 grups municipals, ha fet una visita institucional i de seguiment de projectes a Capranica, ciutat italiana agermanada amb la capital del Ripollès des del 2006. El viatge es va fer entre el 12 i el 14 de juliol i, tal com va explicar la regidora de Turisme, Comerç, Fires i Mercats, Manoli Vega, l'objectiu era enfortir les relacions de cooperació entre els dos municipis, revisar l'estat de l'agermanament i impulsar nous projectes.

En el viatge hi van participar Manoli Vega, representant de Junts Per Ripoll; Roger Bosch, per ERC; Enric Pérez, pel PSC, i Silvia Orriols, pel Front Nacional de Catalunya. Els va acompanyar Pier Galloni, italià establert al Ripollès, i que des dels inicis de l'agermanament ha fet d'enllaç.

Durant l'estada es van realitzar diferents visites i reunions institucionals amb polítics i tècnics de Capranica per establir acords de col·laboració i línies de treball a desenvolupar durant els mesos vinents. Com a eixos prioritaris, es va destacar la projecció del producte gastronòmic, la cultura, el jovent i la convivència inclusiva.