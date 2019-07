Santa Caterina comença a extreure la vesícula biliar sense ingressar el pacient

L'hospital Santa Caterina de Salt ha començat a fer les intervencions per extreure la vesícula biliar sense haver d'ingressar el pacient. El centre saltenc és el primer de les comarques gironines a implantar la colecistectomia ambulatòria, una intervenció que usa la laparoscòpia per extreure la bufeta del fel i que resol els símptomes típics del còlic biliar en el 95% dels pacients. El centre calcula que entorn d'una setantena de pacients es podran beneficiar del procediment sense ingrés en la primera fase d'implantació del nou protocol.

La colecistectomia per cirurgia major ambulatòria evita que el pacient quedi ingressat a l'hospital i es practica sempre que compleixi una sèrie requisits, com ara que tingui una edat inferior als 75 anys o que no tingui patologies associades, per exemple. Amb el procediment ambulatori es minimitza el risc de complicacions associades a la cirurgia i s'aconsegueix una recuperació del pacient sense pràcticament alterar les condicions familiars i socials i facilita una incorporació més ràpida a l'activitat quotidiana.

Per aconseguir-ho, s'utilitzen tècniques quirúrgiques molt poc invasives i tècniques anestèsiques que ocasionen els menors efectes secundaris. Durant l'estada a l'hospital, que és molt breu, el pacient rep les cures i atencions postoperatòries de professionals d'infermeria altament qualificats, que comparteixen amb el malalt i la família la informació necessària perquè la convalescència al domicili sigui segura.

L'any 2018 es van fer a l'hospital Santa Caterina 250 colecistectomies. La previsió és aconseguir un índex de substitució de la cirurgia convencional per la cirurgia major ambulatòria d'entre el 25 i el 30% en el primer any, amb el que se'n podrien beneficiar entre 62 i 75 pacients.