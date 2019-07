Tornen a treure a licitació els nous radars de tram de l'N-II nou mesos després

La Generalitat ha tornat a treure a licitació els nous radars de tram de l'N-II mig any després. Al gener, el Servei Català de Trànsit informava a través del web de Contractació Pública que havia decidit aturar-ne la licitació perquè s'havien «detectat una sèrie d'errors en el pressupost». I, a més, va comunicar en el seu perfil del contractant el desistiment d'aquest projecte, que ara ha recuperat.

Ara el preu de licitació del lot que inclou els cinemòmetres de tram gironins és més elevat. En concret supera el milió d'euros amb IVA inclòs, quan llavors era de 832.359 euros.

Estava previst que els dos aparells comencessin a funcionar aquest any, però ara serà impossible, ja que l'obra té un període d'execució d'un any.

Aquests nous aparells de control de la velocitat mitjana es col·locaran a l'N-II, al seu pas per l'Alt Empordà. S'ubicaran a l'anomenat cinturó de ronda de Figueres i el que popularment es coneix com a «corredor de la mort», a causa d'anys d'alta sinistralitat i mortalitat.

Els dos nous cinemòmetres es posaran en el tram d'N-II que va des dels Hostalets de Llers fins al polígon del pont del Príncep, al sud de Figueres.

En total, comprenen una distància de 8,05 quilòmetres de longitud. Hi haurà dos aparells, un per cada sentit de la circulació. El seu inici és al quilòmetre 750 i acabaran de mesurar la velocitat mitjana al 758. En aquest tram, actualment, el límit de velocitat es troba en els 80 quilòmetres per hora.



345.000 euros més

Ara el Servei Català de Trànsit (SCT) ha tornat a posar a licitació els nous dos radars de tram, que vetllaran perquè no se superi la velocitat mitjana en aquest punt de l'N-II al seu pas per l'Alt Empordà. El paquet de licitació comprèn també dos altres radars de la C-14 a prop de la Seu d'Urgell.

Ambdós projectes surten a licitació ara per 1.033.386 euros amb l'IVA inclòs i formen part del Pla 2019-2020 de l'SCT per instal·lar cinemòmetres de tram a carreteres catalanes. Això representa 345.292 euros més que en l'anterior posada a licitació, que va ser de 2.086.296,17 euros.

Les obres dels nous radars hauran de finalitzar-se en un termini d'un any. La data de finalització de presentació d'ofertes és el 6 d'agost i l'obertura d'aquestes es farà el dia 17. Les comarques de Girona compten actualment amb vuit radars de tram. Si s'acaben col·locant els nous aparells ja n'hi haurà una desena. Aquesta tipologia es va començar a col·locar ara fa cinc anys. El primer que es va instal·lar és el de la C-65 entre Cassà i Llagostera.