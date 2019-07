Anul·len el concurs d'Educació per adjudicar el menjador escolar de Vilobí

El Tribunal català de contractes del sector públic ha anul·lat el concurs del Departament d'Educació per adjudicar el servei de menjador del curs vinent a l'escola Josep Madrenys, de Vilobí d'Onyar, després que l'Associació catalana d'empreses del lleure, l'educació i la cultura (Acellec) hi presentés un recurs. De fet, l'entitat va recórrer tres licitacions més a Barcelona perquè, com el de Girona, les seves condicions tècniques «els feien inviables» tant des del punt de vista econòmic com de qualitat, una situació que el seu gerent, Pep Montes, va afirmar que passa en més casos, però només «impugnem els que ens semblen més flagrants».

En el cas de Vilobí d'Onyar, l'Acellec va denunciar diverses infraccions que la resolució ha reconegut parcialment, tot determinant que hi ha un error aritmètic en el càlcul del pressupost bàsic de licitació, que hi falten una memòria econòmica i el desglossament dels costos i no s'especifica l'IVA. En definitiva, diu l'associació, «n0 s'ha justificat degudament la viabilitat dels costos previstos, amb especial incidència en la ràtio d'infants per educador».



Control de la contractació pública

El Tribunal català de contractes del sector públic és un òrgan administratiu col·legiat que té les facultats de resoldre recursos especials en matèria de contractació, a més de reclamacions i qüestions de nul·litat i decidir sobre mesures provisionals. L'Acellec hi va recórrer la licitació del servei de menjadors escolar de Vilobí d'Onyar el 28 de maig i, a l'espera de saber-ne el resultat, el Departament d'Educació a Girona va optar per prorrogar fins al 31 de desembre el contracte amb l'empresa que ja l'assumia el curs passat.

Així, els serveis territorials d'Educació es van avançar al dictamen del tribunal –emès el 3 de juliol– que ha anul·lat el concurs i ha obligat a reiniciar el procediment per tal que s'ajusti a dret. Tot i que l'administració no ha confirmat aquest punt, el previsible és que la nova licitació adjudiqui el servei a partir de l'1 de gener del 2020.

El gerent d'Acellec va explicar que els quatre concursos impugnats compartien «circumstàncies molt similars» i els va considerar «especialment greus o significatius perquè imposen unes condicions tècniques inassumibles amb els preus de licitació que surten». Pep Montes va indicar que en el concurs de l'escola de Vilobí d'Onyar «hi ha un seguit de defectes», dels quals va destacar la manca d'una memòria econòmica o «una ràtio de monitors massa elevada per al preu».

En aquest cas, una empresa associada a l'Acellec els va fer notar les irregularitats que li impedien optar al concurs públic, els serveis jurídics de l'entitat van considerar que la impugnació era viable i la van tirar endavant. «N'hi ha més», va remarcar Montes, però només tenen capacitat de denunciar els casos més clars. Ahir, aquesta associació desconeixia que els serveis territorials del Departament d'Educació a Girona han optat per prorrogar l'adjudicació anterior fins a final d'any.