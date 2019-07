Debat. Les empreses demanen apujar el preu per ajustar-lo als costos

El preu del menjador per escolar es manté en un màxim de 6,20 euros per als usuaris fixes des de fa anys, un preu que l'Associació catalana d'empreses del lleure, l'educació i la cultura (Acellec) veu viable per a centres grans però no per a molts altres. El seu gerent, Pep Montes, va explicar que l'entitat demana al Departament d'Educació «que revisi les condicions i els preus, per flexibilitzar-los». «El preu no s'ha mogut en tretze anys i és impossible que ara sigui adequat, tant per costos com pel nivell del servei», va lamentar Montes, qui va recordar que l'última proposta de l'Acellec a Educació, el 2017, va ser fixar el servei en 6,80 euros.

Ara, tal com va posar de manifest la plataforma SOS Menjadors escolars públics fa pocs dies, la conselleria està valorant la possibilitat de pujar 10 cèntims el cost màxim del servei. Una opció que l'Acellec també coneix, extraoficialment. Sigui com sigui, Montes va qüestionar que «a 17 de juliol encara no s'hagi publicat el preu del curs vinent».