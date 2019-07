Dues denúncies en 130 inspeccions de la campanya pirotècnica de Sant Joan

La Guàrdia Civil ha interposat dues denúncies en les 130 inspeccions durant la campanya pirotècnica de Sant Joan a les comarques de Girona.

El cos policial assegura que una d'elles és greu perquè s'utilitzava una furgoneta com a magatzem dels petards.

Entre els dies 1 al 29 de juny, efectius de les Intervencions d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil desplegades a Catalunya, van dur a terme 1.011 inspeccions als prop del miler d'establiments de venda de pirotècnica, tant permanents com temporals.

Hi van detectar 46 infraccions greus i dues de lleus a la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de Seguretat Ciutadana. I davant d'això van instruir les corresponents denúncies per la seva avaluació per la Delegació del Govern a Catalunya.

Durant el transcurs de l'operatiu especial han participat 171 guàrdies civils pertanyents a les 40 intervencions d'Armes i Explosius desplegades a Catalunya amb el suport puntual d'unitats territorials de les comandàncies de Barcelona i Girona.

Una de les infraccions destacades de Catalunya és que els agents de la Guàrdia Civil van comissar a Òdena el material pirotècnic d'una caseta que va ser tancada en trobar-se situada a menys de 20 metres de dues instal·lacions de gas natural.