ERC es reorganitza per tenir un sol rol al Consell Comarcal cerdà

La secció d'ERC de la Cerdanya ha iniciat aquesta setmana les reunions internes per tal de cosir les ferides causades dijous de la setmana passada amb l'escissió al Consell Comarcal, que es va traduir en tres consellers formant el govern amb Junts i quatre a l'oposició. Les trobades entre les dues parts s'han obert sobre la base que el partit ha d'acabar tenint un sol rol al Consell, i decantar-se cap al govern o l'oposició, perquè seria insostenible mantenir l'actual incongruència al ple de l'òrgan comarcal.

Si bé l'opció pragmàtica de mirar d'oblidar el ple de dijous passat és el que s'adaptaria més a l'estratègia de l'executiva nacional d'ERC -la qual passa per potenciar els acords de caire sobiranista amb Junts-, pot ser també la que comporti un estrip més gran a les bases de la formació. Un grup de militants i càrrecs electes estan molt molestos amb el pacte consumat pel trio de conselleres que lidera Roser Bombardó i l'aval que reben des de la direcció nacional, amb la qual cosa estan disposats a deixar el partit si es consolida el pacte amb Junts com a estratègia comarcal.

D'altra banda, si les bases acorden establir els quatre consellers comarcals liderats pel regidor Joan Manel Serra com a grup oficial d'ERC a l'0posició del Consell, comportaria la confirmació de la catalogació de trànsfugues per part del partit, tal com ja va apuntar el secretari d'organització municipal i alcalde de Llívia, Elies Nova, el mateix dijous del ple. Aquesta opció faria definitiva l'escissió del grup del Consell Comarcal, format encara per set consellers, però, a ulls d'una part de la militància, permetria mantenir una certa fortalesa de les bases.

Les reunions internes per arribar a un acord van començar aquest dilluns al vespre i encara duraran més dies. Davant d'aquesta situació, ERC s'aboca al perill de viure una nova crisi d'abast comarcal com la que el 2011 va originar Endavant Cerdanya.