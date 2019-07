Foment inaugura el nou tram Medinyà-Orriols de l'A-2 després de deu anys d'espera

El Ministeri de Foment va posar en funcionament ahir el nou tram Medinyà-Orriols de l'Autovia del Nord-est, A-2, ubicat en el terme municipal de Vilademuls (Pla de l'Estany), després d'una espera de 10 anys. Els treballs van començar l'any 2009, però, un any després, es van aturar perquè era un dels projectes inclosos en les retallades de l'aleshores ministre José Blanco. Les obres no es van reprendre fins a l'any 2015, tot i que amb un projecte modificat. Aquest nou tram de 3,3 km suposa el desdoblament de l'actual carretera N-II entre la plataforma de peatge de l'AP-7 de Vilademuls i la riera de Cinyana i ha implicat una inversió total de 16 milions d'euros.

La inauguració la va presidir el Secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura, que va explicar que aquesta obra s'emmarca dins de «les noves polítiques del Govern que prioritzen la productivitat de l'economia, la seguretat dels usuaris, facilitar les interconnexions i respectar el medi ambient». Saura també va destacar que «el desdoblament d'aquest tram i la seva conversió en autovia possibilita un major trànsit de vehicles», un fet que va destacar com a «molt rellevant» pel corredor en termes econòmics i de mobilitat, i que representa «una connexió fonamental per a la ciutadania i el teixit empresarial». Sobre l'enfortiment de la capacitat viària, el secretari d'Estat va afegir que es tractava d'una conseqüència molt positiva, ja que per aquesta via «hi transiten uns 16.000 vehicles al dia, amb un alt contingut de trànsit pesat».

L'alcalde de Vilademuls, Àlex Terés, va valorar positivament la posada en servei d'aquest nou tram, però va lamentar que s'hagi «trigat tant» a tenir-lo acabat. «Si dividim els 3,3 km en deu anys, han avançat a un ritme de 300 metres l'any» va afegir l'alcalde, que també va aprofitar per recordar que durant tot aquest temps l'N-II ha estat un punt negre d'accidents. Sobre això va voler recordar als «veïns del municipi i de poblacions veïnes que han perdut la vida a la carretera o que hi han tingut accidents». Terés va declarar, però, que Foment ha escoltat les necessitats del municipi i ha millorat alguns aspectes del projecte relacionats amb les connexions.



Característiques de la nova via

La nova obra compta amb 3.294 metres d'autovia constituïda per dues calçades amb 2 carrils de 3,5 metres, vorals exteriors de 2,5 metres, vorals interiors d'1,5 metres, mitjana entre 2 i 3 metres i bermes d'1 metre. A més, també consta de diversos punts singulars i destacats, amb estructures com l'enllaç de Sant Esteve de Guialbes, configurat com una glorieta elevada que permet la connexió del nou tram d'autovia amb la carretera autonòmica GIV-5142, el traç actual de l'N-II en sentit Sud i diversos camins veïnals, un viaducte de 105 metres que salva la riera de Cinyana, un pas inferior de vianants, dos passos de fauna i tres murs de contenció de terres per estabilitzar zones d'esllavissada.



Inversions a Catalunya

Durant la inauguració, Pedro Saura també va anunciar inversions a Catalunya que «es desvelaran en les setmanes vinents» i va reivindicar que en l'any aproximat de l'actual Govern s'ha adjudicat «el doble» d'obres respecte al mateix període «amb el Govern anterior». Tot i això, Saura va lamentar que es tombessin els pressupostos per aquest any, perquè «suposaven un increment d'inversió substancial, important i necessària per a Catalunya».