Girona Estudiants porto-riquenys protesten en contra de Ricardo Roselló

Un grup d'estudiants originaris de Puerto Rico i participants del curs de salut European Training Consortium Public Health and Health Promotion Course, organitzat per la Facultat d'Infermeria i la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona, van organitzar ahir al vespre una flashmob a la Catedral de Girona. L'esdeveniment tenia l'objectiu de reivindicar-se en contra dels actes de corrupció i els comentaris masclistes, misògins i discriminatoris del governador de Puerto Rico, Ricardo Roselló. Amb aquest acte de protesta van demanar des de les escales de la Catedral de Girona la renúncia del primer mandatari porto-riqueny, després de la recent filtració dels missatges homòfobs i masclistes que el polític va escriure i compartir en un xat amb assessors i membres del ganivet.