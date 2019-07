Interior no exigirà cobrar els rescats del desaparegut a Roses i dels menors a l'Estartit

Aquest cap de setmana es van produir dos rescats a la Costa Brava que van mobilitzar els serveis d'emergència i que van acabar essent falses alarmes, ja que les persones en teoria desaparegudes estaven sanes i estàlvies en llocs diferents d'on se'ls buscava.

Els Bombers asseguren que no es cobrarà pel rescat, ja que no s'hauria produït cap tipus de negligència o imprudència en els dos casos i, per tant, des del Departament d'Interior no es reclamarà el cost del desplegament.

Els motius pels quals es pot exigir el cobrament d'un rescat passen per una normativa vigent des de l'any 2009. Aquesta compleix tres supòsits que impliquen el cobrament i passen per si les persones a rescatar han traspassat zones on hi ha assenyalat que està prohibit l'accés; si les persones no duien l'equipament adequat -per exemple, a muntanya s'anava amb sandàlies- i també, es pot exigir el pagament en aquells casos en què les persones reclamen els serveis d'emergències sense motiu justificat. En els casos d'aquesta cap de setmana, no es compleix cap dels requisits, asseguren des dels Bombers de la Generalitat.



Inflable a la deriva

El primer dels fets va tenir lloc a l'Estartit i fins i tot Protecció Civil el va publicitar a les xarxes socials per evitar aquestes situacions. En aquest cas, el 112 va rebre una trucada diumenge a la nit on s'alertava que el vent s'havia endut mar endins un inflable amb dues noies alemanyes de 15 anys a l'Estartit. El pare de les menors va veure com, empès pel vent, l'inflable s'allunyava mar endins i es van activar els diferents efectius d'emergències (Salvament Marítim, Bombers, Mossos, policies locals i Protecció Civil) que van mobilitzar diverses dotacions terrestres, marítimes i aèries. I finalment, es va saber que en realitat, les dues noies, en veure que no podien controlar la trajectòria de l'inflable, van deixar-lo anar i van tornar nedant fins al port de l'Estartit. Les menors no van avisar els seus familiars de la seva situació i el dispositiu va seguir actiu. Finalment, la Policia Local va localitzar les noies passades les 11 de la nit, que ja eren amb la mare i es va desactivar el dispositiu de recerca.



De Roses fins a la Jonquera

El cas de Roses va ser diferent. Durant la tarda de dissabte i fins a la nit, els cossos d'emergències es van bolcar en la recerca d'un banyista que havia desaparegut a la platja del Rastrell de Roses. Va ser un gran dispositiu que va comptar amb mitjans aeris i terrestres de diversos cossos policials. Hi va participar un helicòpter de la Guàrdia Civil i la barca de Salvament Marítim, a més dels Bombers, els Mossos d'Esquadra, la Policia Local, la Guàrdia Civil i voluntaris. Els amicsdel desaparegut, de nacionalitat bielorussa, van trobar-lo a faltar després que entrés a l'aigua per banyar-se i no tornés a la sorra. Al cap d'unes hores, se'l va localitzar en un taxi a la Jonquera, segons van informar des dels Mossos d'Esquadra. Això va ser al cap d'unes hores i per tant, l'home havia pogut sortir pel seu propi peu sense dir res a ningú i havia marxat a la Jonquera.

A les comarques de Girona s'han cobrat 3.740 euros per tres salvaments dels Bombers al medi natural des de l'any 2009. El primer d'aquests va ser el 2011, quan uns joves es van quedar atrapats a la Muga. Se'ls van imposar 507,82 euros per imprudència.