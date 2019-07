Mor un motorista en un xoc frontal amb un cotxe a la C-250 a Quart

Nou accident de trànsit mortal a les comarques de Girona. En aquest cas, ahir va morir un motorista en un xoc frontal contra un cotxe a la C-250, al seu pas per Quart. La víctima mortal era un home de 60 anys, de Palol d'Onyar. El sinistre viari fatal va tenir lloc a la localitat de Quart.

L'accident de trànsit mortal va produir-se pels volts de les nou del matí, a l'altura del quilòmetre cinc de la carretera que uneix Girona amb Quart. Per causes que es desconeixen i que els Mossos de Trànsit investiguen, va produir-se un accident de trànsit entre una moto i un turisme de la marca Ford, un Ford Focus.

Com a conseqüència del fort xoc, la moto es va incendiar després del xoc frontal i va quedar totalment carbonitzada. A causa del succés, el motorista que va ser atès pels serveis mèdics del SEM. Aquets li van practicar les maniobres de reanimació però finalment van ser infructuoses i va perdre-hi la vida. El motorista finat era Jordi Gibert Vidal, de 60 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Palol d'Onyar. Havia treballat per l'Ajuntament de Girona com a cap de colla de les Brigades de Jardineria, s'acabava de prejubilar i era membre de la candidatura del sindicat CSIF.

El conductor del turisme, per la seva banda, va resultar ferit de poca gravetat. El SEM el va evacuar a l'hospital Josep Trueta de Girona en una ambulància. Amb aquesta víctima mortal, ja són 21 les persones que han perdut la vida a conseqüència d'un accident de trànsit a la província de Girona. Aquí hi entren tant els finats en vies urbanes com les interurbanes. L'accident de trànsit va acabar amb els dos vehicles -moto i cotxe- a fora de via. El cotxe, a més, va acabar impactant també contra uns arbres que hi ha a tocar d'una empresa al costat de la carretera C-250 a Quart.

Els Mossos de Trànsit estan investigant les causes d'aquest accident i s'apunta que el conductor del turisme podria haver-se adormit al volant i, en conseqüència, haver envaït el carril contrari, acabant impactant així frontalment i fatalment contra el motorista. Arran del sinistre viari es van activar quatre patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l'afectació viària, mentre es van assistir les víctimes de l'accident, la carretera va estar totalment tallada i després es va poder habilitar un pas alternatiu. Cap a dos quarts d'onze es va restablir la circulació i normalitzar la situació, segons va informar ahir el Servei Català de Trànsit (SCT).



Cinc motoristes morts

Des de principis d'any, a les carreteres gironines i en vies urbanes han perdut la vida set persones que formen part dels anomenats col·lectius vulnerables: dos d'ells eren ciclistes i amb aquest mort a Quart, cinc eren motoristes.

El primer motorista finat a Girona aquest 2019 va patir l'accident de trànsit a Tossa de Mar el 19 de gener. El motorista va caure a la via GI-682 i posteriorment va ser atropellat per una altra motocicleta. La víctima mortal era S. S. M., de 23 anys i veí de Malgrat de Mar. Dels dos ocupants de l'altra motocicleta, un va resultar ferit lleu. Amb la mort d'aquest veí de Palol aquest dimecres a Quart, segons el Servei Català de Trànsit, ja són 87 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.