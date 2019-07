S'enfronta a 34 anys de presó per violar i intentar matar l'exparella a Sant Jordi Desvalls

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un acusat que s'enfronta a 34 anys de presó per amenaçar de mort, violar i intentar matar la seva exparella a Sant Jordi Desvalls (Gironès) el 30 de juliol del 2017. La fiscalia i l'acusació particular sostenen que la dona havia acabat la relació sentimental una setmana abans, quan es va assabentar que una filla en comú havia denunciat l'home al seu país d'origen per abusos sexuals. La víctima treballava com a interna cuidant un home gran a Sant Jordi Desvalls i, segons les acusacions, de matinada l'acusat va entrar per una finestra i va perpetrar l'atac armat amb una arma blanca. El processat nega els fets, assegura que les relacions sexuals van ser consentides i que va ser la víctima qui el va atacar amb una navalla arran d'una discussió.