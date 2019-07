S'inaugura Ca-Nyera, el nou espai de «coworking» d'Olot

Ahir es va posar en funcionament el nou espai de cotreball d'Olot, Ca-Nyera. La inauguració va realitzar-se dins els actes de celebració de la festa del barri de la Font del Conill. El local, format per 16 espais de treball compartit i zones comunes, està situat al número 5 del carrer Aigua, concretament als antics Magatzem Guitart. Aquest nom, juntament amb el logotip i la imatge gràfica presentada per Adrià Pell, és la proposta guanyadora del concurs promogut entre l'Ajuntament i l'Escola d'Art i Superior d'Olot.



Element dinamitzador

Ca-Nyera és una acció del Pla Integral d'Accions de Millora (PIAM) del Nucli Antic, i té l'objectiu d'esdevenir un element dinamitzador i integrador de la zona del Nucli Antic d'Olot. Els coworking estan tenint molt d'èxit arreu del món, en aquests moments hi ha més de 14.000 espais com aquest a diferents parts del món, i més d'1.200.000 de professionals que els fan servir per treballar-hi.

Els espais de cotreball donen als usuaris l'oportunitat de compartir les depeses d'un lloc de treball juntament amb altres professionals amb els quals poden desenvolupar projectes comuns.

Els preus de les instal·lacions són flexibles i varien segons les necessitats dels membres que hi participin, aquests van des dels 180 ? per a qui necessiti un espai amb tota la disponibilitat, fins als 30 ? mensuals per aquells qui només el necessitin un dia al mes, o 95 ?/mes per a qui necessiti un espai de cotreball dos dies a la setmana. A més, els usuaris de Ca-Nyera també tindran a la seva disposició tots els espais comuns: sales de reunions, office i pati.

Durant la inauguració d'ahir es van poder visitar les instal·lacions dels antics Magatzems Guitart, una antiga botiga de teixits que va obrir portes el 7 de novembre de 1952 i les va tancar l'any 2000. Ara, amb el nou rètol de «Ca-Nyera coworking», es reobre aquest emblemàtic local del Nucli Antic d'Olot.