Un home s'enfronta a 34 anys de presó acusat de violar i intentar matar l'exparella a Sant Jordi

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un acusat que s'enfronta a 34 anys de presó per amenaçar de mort, violar i intentar matar la seva exparella a Sant Jordi Desvalls el 30 de juliol del 2017. La Fiscalia i l'acusació particular sostenen que la dona havia acabat la relació sentimental una setmana abans, quan es va assabentar que una filla en comú havia denunciat l'home al seu país d'origen per abusos sexuals. La víctima treballava com a interna cuidant un home gran a Sant Jordi Desvalls i, segons les acusacions, de matinada l'acusat va entrar per una finestra i va perpetrar l'atac armat amb una arma blanca. El processat nega els fets, assegura que les relacions sexuals van ser consentides i que va ser la víctima qui el va atacar amb una navalla arran d'una discussió.

Víctima i acusat, originaris d'Hondures, feia 14 anys que eren parella i tenen dos fills en comú. La dona ha relatat que, primer, va arribar ella sola al país i un any després la va seguir l'ara processat. Els fills es van quedar al seu país d'origen amb la mare de la denunciant.



Denúncia per abusos sexuals

Segons ha declarat la víctima, una setmana abans dels fets va decidir posar punt final a la relació. La dona ha exposat que va descobrir que la seva filla menor d'edat havia denunciat l'acusat a Hondures per abusos sexuals. Va estar una setmana, segons exposa, sense saber res d'ell, fins la matinada del 30 de juliol del 2017. Les acusacions conclouen que mentre la víctima dormia a la casa on treballava a Sant Jordi Desvalls, l'acusat va entrar per la finestra de l'habitació aprofitant que estava oberta.

Quan la víctima es va despertar, segons les acusacions, va veure l'acusat que es treia un ganivet de la butxaca dels pantalons i l'amenaçava amb fer-li mai si no convencia la seva mare per retirar la denúncia interposada a Hondures: «Retira la denúncia o et mato».

Fiscalia i acusació particular relaten que mentre l'amenaçava dirigint el ganivet al coll li va dir, de sobte, que li fes un petó. La víctima s'hi va negar reiteradament i li va cridar diversos cops que no ho fes però l'acusat la va empènyer contra el llit, li va arrancar la roba i es va col·locar sobre seu mentre li deia «o et deixes o et mato», recullen les acusacions. La víctima ha relatat al judici que tot i que li va dir que no volia més d'una vegada, l'home la va acabar violant. La dona ha explicat que fins aleshores no va cridar per demanar ajuda perquè tenia por de perdre la feina, l'única manera de tenir ingressos per mantenir els seus fills.

Però un cop perpetrada la violació, segons ha afegit, l'home li va dir «la veritat és que et mataré» i la va començar a atacar amb el ganivet. Això va fer que la víctima es posés a cridar. Els crits van despertar l'home a qui cuidava, que immediatament la va anar a auxiliar.

L'acusat, que només ha respost a les preguntes de la seva advocada i al final del judici, ha negat les acusacions. Segons la seva versió, van tenir una discussió arran de la denúncia però el 30 de juliol van arreglar les diferències.

La Fiscalia l'acusa de violació de domicili, amenaces, violació agreujada per ús d'arma, robatori amb intimidació a casa habitada i intent d'homicidi, i sol·licita, en total, una condemna de 34 anys de presó. L'acusació particular, 32 anys, perquè no l'acusa de violació de domicili. Li apliquen un agreujant de parentiu. La defensa demana l'absolució.