L'alumnat gironí de 4t d'ESO supera la mitjana catalana en matemàtiques

L'alumnat gironí de quart d'ESO només va superar la mitjana catalana de resultats en l'avaluació de les competències al final d'aquesta etapa en matemàtiques, mentre que en la resta va quedar lleugerament per sota. Pel que fa a l'aptitud cientificotecnològica, els resultats dels estudiants gironins es troben entre els cinc més baixos de Catalunya, «que no assoleixen l'objectiu», tal com especifica el Consell superior d'avaluació del sistema educatiu.

Aquest òrgan adscrit al Departament d'Educació elabora les avaluacions de final d'etapa, que en el cas de 4t d'ESO ha arribat a la vuitena edició. En l'última, que es va realitzar entre el 12 i el 13 de febrer, s'hi van examinar 7.958 alumnes de les comarques de Girona.



Conèixer el context de l'alumnat

Per primera vegada, es va valorar l'expressió oral en la competència comunicativa en llengua catalana, castellana i anglesa, i es va demanar a una mostra significativa d'alumnes que responguessin un qüestionari sobre el seu context escolar i familiar.

Les puntuacions mitjanes de Catalunya en llengua catalana, castellana i anglesa van ser 77,5, 78,6 i 74,1, respectivament; mentre que a Girona van ser lleugerament inferiors, amb 77, 77,5 i 73,1 punts en cadascuna d'aquestes matèries.

Pel que fa als dos àmbits científics que s'analitzen en l'avaluació, les mitjanes catalanes van ser de 68,8 i 66,2 punts en les competències matemàtica i cientificotècnica. Els estudiants gironins van superar la primera, ja que van obtenir un 69,2; però no la segona, on van treure un 65,6.

Pel que fa al nivell de l'aptitud cientificotècnica a Girona, el resultat queda lluny del que el Departament d'Educació considera idoni i destaca el fet que aquests serveis territorials es troben entre els cinc on hi ha més d'un 15% de l'alumnat amb un nivell baix en aquesta competència: un 16,8% pel que fa als centres gironins, però també un 17,6% a Tarragona, un 17,24 a les comarques de Barcelona, un 16,3 al Vallès Occidental i un 15,8 al Baix Llobregat.

Els resultats, però, són molt millors en matemàtiques, on Girona disposa de la segona puntuació més alta de Catalunya i un 25,6% d'estudiants de quart d'ESO van demostrar a les proves que tenen un nivell alt. Les comarques barcelonines són les úniques que els superen, amb un 27,9%; mentre que la Catalunya central queda molt a prop dels gironins, amb un 25,1.

Ara bé, tot i destacar per la bona qualificació, el Consell superior d'avaluació del sistema educatiu ha fet notar que cap territori té un 30 per cent d'alumnat amb un nivell alt de la competència matemàtica.

Tota aquesta informació es detalla en el número 43 dels Quaderns d'avaluació del consell, publicat per Educació.