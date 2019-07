Metges de Catalunya reclama que s'acabi la sobrecàrrega laboral a l'atenció primària

El sindicat Metges de Catalunya (MC) ha presentat un requeriment exprés als comitès de seguretat i salut de les set direccions d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS), entre elles la de Girona, perquè estableixin les mesures necessàries per limitar les càrregues de treball dels facultatius i adequar el nombre de visites diàries a la seva jornada assistencial, com recull l'acord de sortida de vaga signat a finals de novembre de 2018.

La sobrecàrrega de treball continua, recorda el sindicat, va ser la causa principal de la vaga que van convocar els metges de l'atenció primària el novembre passat. Per això, l'organització reclama que es posi fi a la «saturació de les consultes» i les direccions d'atenció primària de cada territori detallin per escrit en el termini d'una setmana quines mesures s'adoptaran per respectar l'acord de sortida de vaga.

El sindicat ha denunciat en reiterades ocasions que diverses direccions d'equips d'atenció primària estan bloquejant les mesures pactades amb l'ICS per millorar les condicions de treball dels facultatius, «amb la intenció de destruir l'essència de l'acord signat i perpetuar el maltractament cap als professionals».

Una enquesta interna feta pel sindicat el maig passat constata que tres de cada quatre professionals creu que encara hi ha una sobrecàrrega assistencial que té efectes sobre la qualitat del servei i el benestar professional.

Fa unes setmanes, l'ICS va fer balanç assenyalant que les mesures a curt termini de l'acord ja s'havien posat en marxa. Fruit del pacte, des del novembre s'han incorporat als ambulatoris gironins prop d'una vintena de professionals. Són setze facultatius contractats, dos que han endarrerit la jubilació i la resta, 60 persones, han incrementat la quota de pacients que atenen i que equivaldrien a nou metges més, segons l'ICS, que a Girona gestiona els CAPs que presten servei al 66% de la població.