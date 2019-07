Les Preses entrega un xec de 842 € a l'Associació Homeless Entrepreneurs

L'alcalde de les Preses (la Garrotxa), Pere Vila, va fer entrega ahir d'un xec de 842 ? a Cristina Cervantes, membre de l'Associació Homeless Entrepreneur, que juntament amb la Fundació Arrels es dediquen a proporcionar assessorament laboral i ajuda a persones sense sostre. Els diners es van recollir durant la venda d'entrades del musical Homeless que va tenir lloc el passat diumenge 16 de juny al Centre Cultural del municipi, amb una alta assistència de veïns i veïnes que van voler veure l'espectacle i col·laborar amb la causa. L'Ajuntament va entregar íntegrament tots els beneficis a l'associació, reconeixent la seva tasca.

Segons les últimes dades a Catalunya, són aproximadament 60.000 les persones que es troben sense casa, una situació greu de la qual es dona consciència a la ciutadania a partir d'obres com les de Homeless Entrepreneur.

Homeless és un musical social de l'Associació ActivArte que col·labora amb la campanya Nadie durmiendo en la calle de la Fundació Arrels i amb Homeless Entrepreneur. L'obra tracta d'una persona sense sostre que havia sigut un músic i cantant famós i que ajuda una jove en la seva primera nit al carrer. El musical mostra les dificultats de les persones que no tenen llar, per apropar el públic una realitat que pot afectar qualsevol persona propera. Les Preses ha estat l'únic poble garrotxí on s'ha pogut veure aquest musical social.