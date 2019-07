Els radars que més multen de les comarques de Girona

Quins són els radars fixos que més multen a les comarques de Girona?

L'organització Automobilistes Europeus Associats (AEA) revela quins són i assegura que a Girona s'han incrementat en un 2,7% el nombre de denúncies en un any.

Durant tot el 2018 han interposat 184.524 sancions. Això representa el 17,8% de totes les multes dels radars fixos que té el Servei Català de Trànsit instal·lats arreu de Catalunya.



Els 25 radars que més multen

L'entitat d'automobilistes han creat una llista dels 25 radars fixos que més multen a Catalunya i cal dir que n'hi ha quatre de gironins.

En el lloc número 4 hi ha el primer cinemòmetre fix que més ha multat durant el 2018. Es tracta d'un radar fix instal·lat a la C-35, en sentit Vidreres, situat al quilòmetre 91 a Caldes de Malavella. Aquest aparell ha arribat a posar 34.297 sancions. Quant l'any anterior, n'havia posades 30.548.

Aquest és el radar que més multa:

A la setena posició hi ha un altre radar gironí, aquest es troba a Calonge, a la zona dels túnels de la C-31, al quilòmetre 319. Ha imposat 24.286 sancions durant el 2018 i l'any anterior, 21.678.

A l'equador dels 25 aparells que més multen hi ha un radar situat a l'autovia C-65 a Llagostera. A l'altura del quilòmetre 6 ha imposat 19.202 sancions quan l'any anterior havia caçat 13.038 conductors.

Un dels aparells que havia més multat en els darrers anys és el que hi ha situat a la C-31 a Castell - Platja d'Aro. Està a tocar d'una de les entrades a la població de la Costa Brava, al quilòmetre 312. Aquest és l'únic radar que ha patit una davallada del nombre de denúncies. Ha passat de les 30.391 de l'any 2017 a les 16.308 del 2018. S'han reduït pràcticament a la meitat.



339 infraccions al dia



Pel que fa a les primeres posicions dels radars que més castiguen als conductors n'hi ha dos de Barcelona, un instal·lat a la C-31 que ha imposat 124.006 denúncies el 2018. El que suposa que cada dia imposés 339 sancions. I en segon terme, hi ha el de la C-17 amb 108.066 sancions.

L'entitat defensora dels automobilistes ha fet un informe sobre els Radars i Velocitat a Catalunya el 2018 i destaca que s'han incrementat un 37% les multes de Trànsit per excés de velocitat. Els radars fixos del SCT, assegura l'entitat, van captar l'any passat fins a 1.033.180 infraccions: 427.617 en carreteres convencionals; 394.407 en les autopistes lliures i autovies i 211.102 en autopistes de peatge.

Per l'AEA, el SCT hauria de replantejar-se la política de radars, ja que segons la seva opinió, no "no s'està aconseguint l'objectiu d'evitar els excessos de velocitat i reduir el nombre de víctimes". I afegeix en un comunicat, que les xifres de sinistralitat, durant el 208 els morts a la carretera van pujar un 15% passant de 283 a 326 víctimes mortals.