El transvasament d'aigua del Ter a Barcelona arriba al seu mínim històric

El transvasament d'aigua del riu Ter a Barcelona va aconseguir l'any passat el seu mínim històric en quedar-se en 135 hectòmetres cúbics, segons ha revelat aquest divendres el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.

Calvet ha acudit a Girona per presidir la Taula del Ter, organisme constituït el 2017 i que va establir diferents acords dividits en fases d'aplicació per garantir el cabal i la biodiversitat d'aquesta conca fluvial.

El conseller, després d'assegurar que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució va frenar la posada en marxa de les diferents accions programades, ha subratllat que aquest primer objectiu de reducció de transvasament s'ha complert, ja que es va establir que no superés els 140 hectòmetres cúbics.

Damià Calvet ha dit que també s'ha complert amb els règims de cabals de manteniment en els trams protegits del riu.

Entre les accions dutes a terme Calvet ha citat maniobres de l'Agència Catalana de l'Aigua a través del sistema de preses, requeriments a titulars de minicentrals hidroelèctriques i, especialment, l'ampliació de la dessalinitzadora del Tordera, que permetrà quadruplicar la seva producció en passar dels 20 hectòmetres cúbics anuals d'ara a 80 el 2025.

Aquesta actuació suposarà una inversió de 250 milions d'euros que garantirà la reducció d'extraccions del riu Ter per complir amb els acords de la Mesa.

El conseller ha detallat altres propòsits que s'han complert com la modificació del pla de sequera a l'espera de la seva aprovació pel Govern o l'activació de l'estació d'aigua regenerada del Prat, actualment en fase de prova pilot.

Per contra, no s'ha tirat endavant la constitució d'una taula de l'aigua per a tot Catalunya amb accions a executar durant el període 2019-27, encara que Calvet ha assegurat que es farà abans que acabi l'any.