Clínica Girona instal·la un robot pioner per detectar el càncer de pròstata

La Clínica Girona ha incorporat un robot pioner a l'Estat per fer biòpsies per diagnosticar el càncer de pròstata en ressonància magnètica. Aquest sistema robòtic permet dirigir la biòpsia sobre la lesió de sospita de càncer directament des de l'aparell de la ressonància magnètica, la qual cosa ajuda a guanyar en precisió en la detecció del tipus de tumor més freqüent en homes. El robot ha suposat una inversió de 125.000 euros i és el primer que s'instal·la a l'Estat i el cinquè a Europa.

El robot permet ser més eficaç en el diagnòstic alhora que es redueix el dolor del pacient, que rep dues puncions en lloc de les deu o dotze que s'han de fer amb el sistema més habitual, explica el doctor Joan Carles Vilanova, director mèdic de Ressonància Girona.

A diferència del càncer de mama, que té la mamografia com a prova diagnòstica essencial, «no tenim una exploració específica per al càncer de pròstata», explica Vilanova, que assenyala que la metodologia més usada quan se sospita que un pacient pot tenir càncer és la realització de biòpsies sistemàtiques «a cegues» en ecografia transrectal.

«A Girona fa anys que fem servir la ressonància per localitzar amb fiabilitat els tumors de pròstata», assenyala el radiòleg, però el problema és ubicar després en l'ecografia transrectal la lesió per dirigir amb precisió la biòpsia.

«Es poden fer servir imatges a partir de la fusió virtual de les imatges de la ressonància i l'ecografia per millorar la precisió, però l'ideal és poder dirigir l'agulla directament amb la imatge més precisa, des del mateix aparell de la ressonància, que és el que ens permet el robot», explica.

«L'avantatge és que només necessitem fer dues puncions, perquè anem directament on sabem que hi ha el tumor i estalviem moltes de les punxades que rep el pacient actualment, i amb una eficàcia més alta», apunta Vilanova.

«Avui dia tenim uns robots quirúrgics molt útils per tractar el pacient, però encara no som molt eficaços en el diagnòstic. Cal anar bé des del principi; com més aviat millor, veure el càncer i fer la biòpsia», assegura el radiòleg, i recorda que actualment el pacient sol passar per diverses tandes de proves abans de tenir el diagnòstic definitiu.

L'ús de la biòpsia dirigida

La prova dura uns 30 minuts i no requereix anestèsia. Des de la setmana passada, el centre ja l'ha fet servir en tres pacients, al primer dels quals se li ha diagnosticat un càncer de pròstata.

El doctor Joan Carles Vilanova assenyala que «no serà una prova universal» i que s'ha de plantejar cas per cas si cal fer-la, sempre per indicació de l'uròleg. «Seguiran fent-se les biòpsies transrectals però hi haurà pacients que veurem que és òptim, després que es mantingui la sospita de càncer encara que hi hagi biòpsies negatives, que val la pena que se la facin», explica.

En aquest sentit, remarca que les guies internacionals recomanen en pacients que, quan la ressonància detecta una possible lesió però les biòpsies prèvies hagin sortit negatives, es plantegin noves biòpsies de forma dirigida.

El cost de la prova és de 850 euros i ja hi ha mútues que l'inclouen en la cobertura, va detallar ahir el gerent de la Clínica Girona, Carles Espígol.