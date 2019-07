S'estima que entre l'11 i el 13% dels homes presenta càncer de pròstata, que té una taxa de mortalitat baixa (2-3%). El motiu és que hi ha un càncer indolent però freqüent, i un altre tipus de tumor potencialment letal i menys comú. «El robot millora la detecció dels casos agressius i redueix el sobrediagnòstic i sobretractament del que no representa un risc per al pacient», diu Vilanova.