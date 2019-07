Espectacular incendi d'un cotxe en un carrer de Medinyà

Espectacular incendi d'un cotxe a Medinyà. Els Bombers van tenir feina ahir al matí perquè es va declarar un incendi d'un turisme que es trobava al carrer Doctor Fleming. Els efectius d'extinció d'incendis van rebre l'avís del succés quan faltaven sis minuts per a les onze del matí i van destinar dues dotacions a sufocar les flames, que van destrossar totalment el vehicle. Malgrat la gran i alta flama que es va generar pel foc, no es van haver de lamentar ferits. Quant a les causes, de moment no estan clares, tot i que s'apunta que podria ser algun tipus de problema mecànic del vehicle, però no es descarten altres raons.