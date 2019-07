Girona és la tercera província d'Espanya on la població ha crescut més des del 2000

Girona és la tercera província espanyola en augment de població des del 2000, dinous anys en què el seu nombre d'habitants ha crescut un 34,7%. Aquest tant per cent supera amb claredat la mitjana de creixement de l'Estat, que és del 15,4%, i on el 63,1% dels seus municipis i també tretze províncies han perdut habitants des d'aquest any, segons el 37è número d' Esenciales de la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques.

Entre les províncies que han vist reduïda la seva població en aquests dinou anys destaquen Zamora, amb un descens del 14,2%, i Orense, amb una caiguda del 10,4% –segons reflecteix l'estudi, que recull xifres pròpies i de l'Institut Nacional d'Estadística.

Mentrestant, en el grup de províncies que han guanyat població durant aquest temps es troben Guadalajara, que ha guanyat un 53,8% d'habitants des del 2000, seguida d'Almeria (36,9%), Girona (34,7%), les Balears (33,5%) i Tarragona (33%). Segons consta en el mateix informe, Guipúscoa (6,7%) és l'única província que guanya població de forma ininterrompuda any rere any.

A més, de les dades es desprèn que el fenomen de la despoblació «s'accentua» i que el 2018 la meitat de les províncies espanyoles van perdre residents respecte a l'any anterior. Els pobles de 1.000 o menys habitants, que representen el 61,5% de tots els municipis espanyols, són els que més han patit el desplaçament d'habitants i actualment concentren el 3,1% de la població.

El 2018, el 62,7% dels municipis i el 50% de les províncies van perdre habitants en comparació amb 2017. Aquesta llista l'encapçalen Zamora, amb un descens de l'1,6%, Àvila (-1,4%), Lleó (-1%) i Càceres (-0,9%); enfront de les Balears, on el nombre d'habitants va créixer un 1,2%, Madrid (1,1%), Santa Cruz de Tenerife (1,1%) i Girona (0,8%).

Els autors del document relacionen la despoblació amb la mida dels municipis. Així, indiquen que el nombre de municipis de 1.000 o menys habitants ha anat augmentant des de 2011 fins que el 2018 va arribar als 4.995.