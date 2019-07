L'Ajuntament de Blanes aixecarà la reducció horària als locals d'oci nocturn, que es comprometen a lluitar contra l'incivisme. Segons informa el consistori, es posaran en marxa diverses mesures que es van donar a conèixer aquest divendres en un acte públic: hi haurà vuit controladors a la via pública. Els quals tindran com a funció recordar a tots els usuaris dels voltants de la Zona d'Oci Nocturn i als clients dels locals l'obligatorietat de respectar l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana. També tornarà a funcionar un bus a l'estació de cinc a set del matí. L'objectiu d'aquesta darrera mesura és impedir que durant els viatges a peu de tornada dels grups de joves que surten de l'establiment es cometin la majoria d'actes vandàlics que solen produir-se, com ara retrovisors trencats i altres conductes incíviques.

Un altre dels compromisos a què s'ha arribat amb els representants de la Discoteca Arena és que el preu de les entrades passarà a ser de 15 euros enlloc dels 12 euros que costa actualment. L'increment s'espera que ajudi a seleccionar el tipus de públic. En cas que es comprovi que s'incompleix algun dels punts de l'acord, l'Ajuntament assegura que el conveni quedarà automàticament trencat. Està previst signar-lo i que entri en vigor la setmana vinent

Aquest divendres, l'Ajuntament va informar als veïns de les decisions en un acte obert per informar de les mesures per resoldre la conflictivitat a la Zona d'Oci Nocturn. Que afecta principalment els barris dels Pins i la Plantera.

La trobada la van encapçalar l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i el primer tinent d'alcalde, Jordi Urgell. També van assistir-hi presidentes de les Associacions de Veïns, regidors i representants de la plataforma Per uns Barris més segurs, que fa una setmana van lliurar prop de 2.000 firmes recollides demanant solucions. Segons informa l'Ajuntament, bona part dels veïns i veïnes van acollir les mesures amb escepticisme tot i que alguns van donar-hi suport.