L'alcalde de les Planes porta l'àrea de governació i dona suport a urbanisme

L'ajuntament de les Planes d'Hostoles acaba d'aprovar el nou cartipàs municipal per aquest nou mandat en un ple extraordinari. Segons informa el consistori, l'alcalde Eduard Llorà (JxCat), que repeteix en aquest càrrec, s'encarregarà durant aquest mandat de les àrees de mobilitat, governació, recursos humans, entitats, consum i donarà suport a l'àrea d'urbanisme. El nou equip de govern s'estructura amb tres tinences d'alcaldia: la primera l'ocupa Ma Àngels Serra que porta les àrees de benestar social, sanitat, igualtat i ocupació. Marc Puig és el segon tinent d'alcalde i s'encarrega de comunicació, promoció econòmica, transparència, turisme, seguretat ciutadana i protecció civil. I Joan Soler ocupa la tercera tinença d'alcaldia i porta les àrees de cultura i grans esdeveniments, festes i patrimoni. L'equip de govern està format per tres regidors més: Josep Arnau, Joaquim Bosch, Marc Portillo, Aleix Homs i Marc Guàrdia. Entre les àrees destacades hi ha Josep Arnau, que porta la d'urbanisme i obres.