«El pacte amb JxCat ha estat fet des de la sinceritat»

Dirigent d'Esquerra Republicana de Catalunya. Presidirà la regidoria d'Hisenda, Promoció Econòmica i Cooperació Local. Pau Presas Bertran, d'Esquerra Republicana de Catalunya, és el vicepresident primer de la Diputació de Girona pel mandat 2019-2023. S'encarregarà de les àrees d'Hisenda, Promoció Econòmica i Cooperació Local, mentre que la vicepresidenta tercera d'ERC, Maria Puig, presidirà la comissió d'Acció Social. La Diputació de Girona governarà amb 11 representants de Junts per Catalunya i 9 d'ERC. Presas va entrar a la Diputació el 2016 com a relleu de David Mascort. A més també va ser regidor i tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Cassà.

La confirmació final del pacte amb Junts per Catalunya es va fer esperar molt, per quina raó?

Tots els pactes, i encara més els ben travats i sòlids, requereixen un temps de negociació i de converses. Vam iniciar diàlegs la setmana després de les eleccions municipals i un pacte de govern per un organisme tan gran com la Diputació de Girona en requereix un d'important. Per aquest motiu, l'anunci del pacte es va fer esperar, bàsicament perquè estàvem acabant de confirmar tots aquests aspectes.

Per què decidiu governar amb JxCat i no amb PSC com ja vau fer el 2007 amb Enric Villert com a president i enviant, aleshores CiU, a l'oposició?

ERC sempre prioritzem els pactes amb formacions independentistes i republicanes, i la millor mostra són els pactes que s'han conformat supramunicipalment a les comarques gironines, i gairebé a tots els consells comarcals. Allà on s'ha tingut la voluntat de dialogar i pactar, Esquerra ho hem fet amb Junts per Catalunya i no ho hem fet amb formacions que donen suport al 155.

La majoria absoluta que va aconseguir JxCat durant el mandat passat va deixar-los a l'oposició, quin paper prendreu ara des de dins del govern?

Continuarem amb les polítiques que vam iniciar a l'oposició. De fet, moltes de les iniciatives portades al ple que es van dur a terme durant la passada legislatura van ser fruit de l'acord entre les dues formacions. Per tant, seguirem amb aquesta línia de col·laboració, però ara des de dins el govern.

Gestionareu les àrees d'Hisenda i d'Acció Social, teniu previst fer-hi molts canvis, quins?

En aquest sentit és evident que el principal canvi que hi haurà serà passar d'un govern d'un sol partit a un amb coalició. Al ple de cartipàs, vam explicar que volem seguir aprofundint i millorant la transparència de la Diputació, igual que volem ajudar els municipis perquè apliquin polítiques de govern i de participació.

I pel que fa a l'Acció Social?

Una de les nostres potes és aprofundir en les polítiques d'Acció Social, principalment amb atenció a la gent gran i donant resposta a les problemàtiques d'habitatge. També hi destinarem molts esforços a la Cooperació Local, a estar al costat dels ajuntaments i institucions locals.

Com ho fareu?

Trepitjant territori, volem acompanyar-los a aconseguir els reptes que es proposin. Volem conèixer de primera mà les realitats dels ajuntaments i visitar-los personalment per acompanyar-los en les seves necessitats. El nostre objectiu és acostar la Diputació als ajuntaments i mostrar aquesta voluntat de visitar i conèixer la seva realitat per realitzar polítiques que els puguin ajudar a resoldre les necessitats de la ciutadania. Finalment també volem seguir amb les polítiques encaminades al canvi climàtic.

El govern de coalició està format per 11 representants de Junts per Catalunya i 9 d'ERC, creu que aquesta gairebé igualtat en el nombre de representants dificultarà la presa de decisions?

No, en absolut, a la Diputació, tant JxCat com ERC portem una llarga tradició de col·laboració. A l'anterior legislatura la majoria d'iniciatives ja les vam dialogar. La millor mostra d'aquesta bona entesa és l'acord que hem arribat durant aquesta legislatura, des del primer moment hem tingut les cartes sobre la taula i ha estat fet des de la sinceritat i la franquesa.

Quina és la primera acció que dureu a terme des de la Diputació?

A partir del ple del cartipàs tots els diputats prendran posició de les seves pròpies àrees i com a govern haurem d'elaborar i consensuar un pla de govern, i totes les accions s'emmarcaran en aquest pla.

A la Diputació de Barcelona no ha passat com a la de Girona, i finalment JxCat ha pactat amb PSC. Des del seu punt de vista veia factible que ERC desfés els pactes municipals, tal com demanava JxCat?

Respecte a la Diputació de Barcelona, jo crec que en tot cas qui els pertoca i tenen la responsabilitat d'explicar els motius d'aquest pacte són JxCat i PSC de Barcelona. El meu paper i responsabilitat es limita a la demarcació de les comarques gironines, per tant, crec que el més adequat és que ells mateixos responguin.

Com a extinent d'alcalde de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, que n'opina de l'acord de JxCassà i PSC que va portar Mundet a ser alcalde de Cassà tot i ser ERC la primera força?

Jo crec que allà on hi ha una voluntat sincera d'acord i de diàleg, JxCat i ERC hem arribat a acords bons per a la ciutadania. Jo posaria com a exemple l'acord que hem dut a terme a la Diputació de Girona, a partir d'aquí la llei electoral és la que és, i el senyor Mundet és legítimament l'alcalde de Cassà, per tant, tot el respecte i lleialtat institucional per l'alcalde del meu poble.

En canvi, a ajuntaments com Figueres i Platja d'Aro ha passat a l'inrevés, i ERC s'ha ajuntat amb el PSC. Per què aquesta desentesa de JxCat i ERC?

En aquest cas les dinàmiques locals s'han d'entendre en la realitat emmarcada de cada poble, cada municipi té una realitat diferent, i creiem que les formacions i els partits a escala local prenen les decisions que creuen més convenients. Per tant, aquí sí que no hi entrarem, però crec que és important remarcar i veure quina és la política en l'àmbit supramunicipal. La nostra formació ha prioritzat formar governs republicans i compromesos en contra de la repressió que ens ha sotmès l'Estat espanyol.

El dimarts vau visitar, juntament amb la vicepresidenta tercera Maria Puig, Dolors Bassa, amb quin objectiu i que vau parlar amb ella?

L'objectiu de la visita, tal com vam explicar al ple de cartipàs, és posar de manifest aquesta situació d'excepcionalitat total que estem vivim. El que ens va demanar i ens repeteix sempre la consellera Bassa és que no els oblidem i que no normalitzem aquesta situació de repressió. Un dels objectius també de prioritzar aquests governs favorables a la república català, és donar visibilitat a la situació policia excepcional i no oblidar la injustícia que viuen els presos, preses, exiliats i exiliades catalanes.