Les Planes d'Hostoles celebra la festa major amb una vintena d'actes

A les Planes d'Hostoles ja arrenca la festa major. Durant quatre dies el municipi oferirà prop d'una vintena d'activitats tan variades com les sardanes amb la Cobla Bisbal Jove i ball de Gegants i Capgrossos, missa per la Coral Retorn Planenc i repic de campanes, la recollida de carbassons per diferents carrers del poble acompanyada per Brugentkada, el concurs de castells de sorra o sopars populars. Enguany també se celebrarà el concurs de pesca i jocs infantils amb Tanit. Es podrà gaudir de la cantada d'havaneres amb Haváname, tres cantants cubanes que fusiones havaneres de Catalunya i Cuba amb música tradicional de l'illa, i hi haurà rom cremat. Pel que fa als concerts, els grups Pelukass, Caca de Vaca i RLP DJs actuaran a la Nit Jove de divendres. Altres grups com Vintage, Bala Hits i Bocamolls completen la programació d'aquest 2019. A més, diumenge 28, les sardanes amb la Cobla Rossinyolets i el ball dels Gegants i Capgrossos amb l'acompanyament de les Pubilletes, animaran l'últim dia de festa. Després de fer recollida de carbassons pels carrers del poble el divendres, les Planes farà una fi de festa amb una carbassonada.