Vallter 2000 pinta onze revolts per retre un homenatge al ciclisme

Vallter 2000 pinta onze revolts per retre un homenatge al ciclisme tapi carreras

L'estació d'esquí de Vallter 2000, al Ripollès, ha pintat onze revolts de la seva carretera d'accés amb una franja vermella i una referència a grans proves clàssiques del ciclisme i a curses per etapes en el que vol ser un homenatge i una aposta de l'estació cap a aquest esport. Hi ha el Tour, el Giro, la Vuelta, la París Roubaix o la Lieja- Bastogne- Lieja. L'últim revolt és de la Volta a Catalunya. En els darrers anys, Vallter ha estat final d'etapa d'aquesta prova i ho serà també el 2020. A més, l'estació ha convertit tota la carretera en un repte «Strava», una aplicació molt popular entre els ciclistes per competir en fer el millor temps.