Alguns adults es fan passar per menors d'edat

En aquest punt fronterer de Portbou, la Policia Nacional s'ha trobat amb algun cas puntual en què un major d'edat assegura a la policia que és menor. I en aquest cas, si el tenen identificat a la base de dades, es tracta com a major d'edat. Si no té cap tipus de ressenya o recerca policial i ha vingut de França, diu l'inspector de policia, «fem un acord de readmissió i el retornem». En canvi, «si compta amb una recerca judicial, el posarem a disposició del jutge. Si està en situació irregular i no ha tingut cap tràmit, li farem l'expedient corresponent. I si té un ordenat per la Subdelegació, caldrà estudiar si se'l pot expulsar o, depenent del cas, demanaríem un ingrés al CIE». Assegura que en el cas dels majors d'edat es mira cas per cas a partir de la llei d'estrangeria.