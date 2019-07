Comença la tercera onada de calor de l'estiu amb una nit tropical en punts de Girona

Avui ha començat la tercera onada de calor de l'estiu amb una nit tropical en diverses àrees de la província de Girona

A Portbou s'ha arribat als 25,5 graus de mínima -on ha bufat la tramuntana- i la comarca de l'Alt Empordà és on hi ha més registres que superen els 20 graus de mínima.

S'ha viscut una nit insuportable amb mínimes elevades a:



Navata (21,3ºC)

Roses (22ºC)

Pantà de Darnius-Boadella (22,1ºC)

Fora de l'Alt Empordà també s'ha deixat notar la xafogor de nit amb registres mínims elevats a la capital del Pla de l'Estany. A Banyoles s'han assolit els 21,6 graus i a Torroella de Montgrí, amb 20,2.

Tot i que per ser considera una nit tropical cal superar els 20 graus, cal dir que hi ha hagut diversos municipis que han superat els 19 graus o els han rondat durant la nit i matinada. Per exemple, cal destacar els 19,7 graus, de Castell-Platja d'Aro o els 19,4 de la Bisbal d'Empordà.

Aquest nou episodi de forta calor està previst que duri fins al dijous i s'espera que afecti sobretot la província de Lleida, on es donaran els registres més alts. Tot i això, a les comarques de Girona les màximes avui podran rondar els 38 graus i de cara a demà, segons el Meteocat, La temperatura serà lleugerament més alta, sobretot la màxima. L'ambient serà calorós a les hores centrals del dia i xafogós al litoral durant tota la jornada.



Col·lectius vulnerables

Davant de la tercera onada de calor de l'estiu, des de Protecció Civil es demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos i vigilin les persones majors de 75 anys, sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.

Cal tenir en compte que amb la pujada generalitzada de les temperatures i la baixa humitat, el risc d'incendi augmenta i Protecció Civil recorda que cal evitar qualsevol conducta de risc en aquest sentit.

Les comarques de Girona es troben amb alt perill d'incendi i el Pla Alfa dels Agents Rurals, vigent fins aquest matí mostra que les zones més castigades per aquesta situació són la major part de la província, amb excepció de l'Alt Empordà i el Ripollès.



De cara a les pròximes jornades, s'espera que entre dimarts i dimecres es visqui el pic més alt de l'onada de calor. Tot i això, no està previst que els termòmetres siguin tan elevats com la primera, quan es van superar els 43 graus a la demarcació.

El Meteocat fa aquesta previsió: