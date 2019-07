La CUP critica que el nou govern de la Diputació de Girona augmenti els càrrecs de confiança

La CUP critica que el nou equip de govern de la Diputació de Girona augmenti de 25 a 27 el nombre de càrrecs de confiança i assessors, el "màxim legal" possible a la corporació. La diputada Laia Pèlach ha detallat que un d'aquests nous càrrecs de confiança serà el d'adjunt al gabinet de la vicepresidència, una figura que fins ara no existia. Segons la diputada, això demostra que, lluny de la imatge pública que volen projecte, els socis de govern JxCat i ERC estan creant "una estructura pròpia cadascun". Pèlach també ha assegurat que el nou govern comença fent un "pas enrere" en transparència amb la proposta de cartipàs perquè els grups de l'oposició desapareixen d'alguns organismes on el darrer mandat van ser-hi presents, com Xaloc.