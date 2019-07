La Fundació SER.GI compra els dos primers pisos amb el dret de tanteig i retracte

La Fundació SER.GI ha comprat els dos primers pisos socials acollint-se al dret de tanteig i retracte, uns habitatges que destinarà a famílies en situació de precarietat. Es tracta d'immobles provinents d'execucions hipotecàries als quals l'entitat ha pogut accedir gràcies a un conveni subscrit amb la Generalitat el juny de 2018, un acord que afavoreix la compra a organitzacions sense ànim de lucre com ella i a ajuntaments amb programes de lloguer social.

D'acord amb aquest conveni, el Govern ofereix pisos que es troben en mans de bancs a entitats que formen part de la Xarxa d'inclusió social de Catalunya i consistoris amb una forta demanda residencial que duen a terme projectes d'inclusió.

La gerent de la Fundació SER.GI, Isabel Lozano, ha explicat que després d'estudiar l'oferta disponible a les comarques de Girona, el seu patronat ha decidit comprar dos pisos a Salt tot aprofitant una línia de finançament de l'Institut Català de Finances (ICF). En virtud del conveni amb l'administració, que va crear una línia de préstecs bonificats per adquirir habitatges amb el dret de tanteig i retracte, els immobles seran propietat de la fundació durant 75 anys. En aquest període, Lozano ha subratllat que s'utilitzaran per oferir una residència a «famílies amb vulnerabilitat i amb risc d'exlusió social» i una vegada hagi passat aquest temps passaran a mans de la Generalitat. Tot i que encara no està tancat, l'entitat treballa en l'adquisició de més habitatges d'aquest tipus a les comarques gironines.



Famílies derivades pels serveis socials

La compra es va formalitzar el 18 de juliol, amb la signatura davant de notari de les primeres operacions entre l'ICF i

la Fundació SER.GI. Ara toca posar els pisos a punt perquè, tal com ha avançat la gerent de l'organització social, dues famílies hi puguin anar a viure d'aquí a un parell de mesos; aquestes, com totes les que atenen, seran derivades pels serveis socials.

Facilitar les coses als col·lectius amb més dificultats socioeconòmiques perquè puguin accedir a un habitatge assequible és una de les línies de treball de la Fundació SER.GI, dintre de les quals gestiona una borsa social.



Borsa d'habitatge social

A banda dels dos pisos adquirits a entitats financeres i que ara incorporarà al seu estoc, la Fundació SER.GI ja gestiona més de 140 pisos propietat de particulars a través de la seva borsa d'habitatge social. Aquestes persones han cedit els pisos a l'organització sense ànim de lucre a canvi del pagament d'una quota.

L'any passat, la Fundació SER.GI va atendre 2.012 persones amb problemes d'habitatge a les comarques de Girona, un 33% més que el 2017. Tal com ha constatat l'entitat, les necessitats relacionades amb l'habitatge continuen augmentant i cada vegada hi ha més famílies amb dificultats per pagar la hipoteca o el lloguer.