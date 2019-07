Sant Gregori acoloreix la festa major amb la festa holi a la Pineda

Els veïns de Sant Gregori s'han vestit de colors aquest cap de setmana amb la celebració de la festa major que acaba avui i, més concretament, amb la festa holi que es va dur a terme dissabte a la Pineda, davant la piscina municipal. L'Ajuntament va organitzar diverses activitats per a tots els públics, com per exemple jocs inflables aquàtics, l'actuació de l'Orquestra Di-Versiones, les finals del torneig de tenis IX Open d'Estiu, sis exposicions culturals al Centre Cívic i el tradicional partit de futbol de solters contra casats, entre d'altres.