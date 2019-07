El Trueta i el Santa Caterina incorporen mamògrafs digitals amb tecnologia 3D

Els serveis de diagnòstic per la imatge dels hospitals Santa Caterina de Salt (Gironès) i Trueta de Girona inorporen dos nous mamògrafs totalment digitals amb tecnologia 3D. Els nous equipaments radiològics permeten millorar la qualitat del diagnòstic del càncer de mama, gràcies a la tecnologia que porten incorporada. Els nous mamògrafs treballen amb tomosíntesi digital, una tecnologia que fusiona la metodologia de la mamografia digital en dues dimensions amb la tomografia i en conseqüència permet realitzar mamografies en 3 dimensions. Aquesta tecnologia permet obtenir múltiples imatges d'un gruix inferior a 1 mm des de diferents angles, de manera que augmenta la sensibilitat i especificitat diagnòstica. La tomosíntesi també facilita el diagnòstic de lesions molt petites i subtils. Amb tot plegat es redueix la necessitat de noves exploracions a les usuàries i s'obté una major precisió de cares a la planificació quirúrgica, donat el cas.

El mamògraf del Trueta s'acaba d'instal·lar a principis de juliol i el del Santa Caterina es va posar en funcionament el mes de juny. Els aparells arriben com a resultat de l'acord de col·laboració del Departament de Salut i la Fundació Amancio Ortega per a una donació destinada a la renovació d'equipaments oncològics d'última tecnologia per als centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Entre els avantatges dels nous aparells, també hi ha la possibilitat de fer el que s'anomena Biòpsia Assistida per Buit. Aquesta tècnica, guiada per estereotàxia, permet obtenir mostres més grans, més nombroses i, en determinats casos, es pot arribar a extirpar tota la lesió. Aquests avantatges disminueixen els resultats dubtosos i les biòpsies en sala d'operacions.

Els nous aparells es complementen amb una butaca que s'ajusta a les diferents posicions que requereix l'exploració i fins a convertir-se en una llitera. El nou equipament configura així una estació de treball molt més còmoda, tant per a la pacient com per al professional que realitza la mamografia.

La renovació dels equips, que sumen un cost aproximat de mig milió d'euros, incrementen també la capacitat de cribratge, factor especialment important per al Santa Caterina, referent del Programa de detecció precoç de càncer de mama a les comarques del Gironès, Pla de l'Estany i la Selva interior.

L'any 2018, el Servei de Diagnòstic per la Imatge de l'hospital de Girona va fer mamografies a 3.924 pacients i el de Salt a 14.304 dones, 12.825 de les quals corresponien a dones citades pel Programa de detecció precoç de càncer de mama.