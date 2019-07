Absolen una conductora perquè van notificar la pèrdua dels punts del carnet al marit

El jutjat penal 2 ha absolt una conductora que s'enfrontava a pagar una multa de 4.320 euros per conduir sense punts al carnet. La sentència conclou que no ha quedat provat que la dona sabés que havia perdut tots els punts perquè li van notificar la carta al seu marit i no a ella.

El jutjat detalla que els Mossos d'Esquadra van aturar la conductora a un quart de dotze del matí del 15 de febrer passat per una infracció a la carretera C-65 a l'alçada de Cassà de la Selva, quan es dirigia en direcció Sant Feliu de Guíxols. Quan els agents van fer les comprovacions, van descobrir que la conductora de la furgoneta havia perdut tots els punts segons una resolució de Trànsit del 28 de setembre del 2018. "Una resolució, però, que li havia sigut notificada personalment", conclou la sentència.

La fiscalia acusava la conductora, que és veïna de Girona, d'un delicte contra la seguretat viària per circular sense permís de conduir i sol·licitava que pagués una multa de 4.320 euros. La defensa, encapçalada pel lletrat Jordi Colomer, demanava l'absolució perquè sostenia que la dona no sabia que havia perdut tots els punts del carnet.

La sentència del jutjat penal 2 de Girona declara provat que la dona conduïa una furgoneta el 15 de febrer del 2019 quan els Mossos d'Esquadra la van aturar per cometre una infracció a la C-65, a Cassà de la Selva. "Havia perdut la vigència del permís que l'habilita per conduir turismes perquè havia perdut tots els punts", afegeix la magistrada.

Tot i això, la sentència conclou que la conductora "no havia estat notificada personalment" de la pèrdua dels punts i, per tant, no sabia que no podia conduir. La resolució exposa que tot i que la conductora va reconèixer la signatura d'una primera carta del 18 d'agost del 2018 on la informaven de l'inici de l'expedient sancionador, no va ser ella qui va rebre la notificació de la pèrdua de punts. "No la va rebre ella, va ser el seu marit", argumenta la sentència.

La conductora va explicar al judici que té tres empreses i rep "molta documentació". Per això, assegura que no va llegir la carta que el seu marit li va deixar "al piló de l'entrada". "La resolució no li va ser notificada personalment a l'acusada, sinó al seu marit, que és qui va signar el justificant de recepció", argumenta la sentència.

Per això, la magistrada conclou que "tot i que es podria suposar que va llegir la carta dels 18 d'agost que iniciava l'expedient sancionador, no s'ha provat amb les garanties que exigeix el dret penal que tingués coneixement exprés que li havien retirat el permís de conduir". "Per tant, no s'ha acreditat la intenció de conduir un vehicle a motor amb el coneixement que li havien retirat la vigència del permís de conduir", conclou la sentència que absol la conductora i declara les costes d'ofici.