Les Alzines i el Bell-lloc defensen el dret a separar per sexe i a rebre subvenció

Les dues escoles privades concertades de Girona que separen per sexe, Les Alzines –només per a nenes a partir de Primària– i el Bell-lloc –exclusivament masculí–, defensen aquest model educatiu, el seu dret i el de les famílies a triar-lo i a rebre subvencions del Govern perquè la llei els dona «seguretat jurídica» per fer-ho així.

Aquest posicionament respon a la intenció del Departament d'Educació de «garantir que tots els centres amb concert compleixin el principi de coeducació mitjançant l'escolarització mixta», tal com especifica en la consulta pública que ha obert com a pas previ a l'elaboració d'un nou decret de concerts educatius, ja que l'actual es basa en una norma de 1993. Recentment, el secretari de Polítiques educatives, Carles Martínez, va assegurar públicament que la Conselleria traurà la subvenció a les escoles que segreguin per sexe, així com a les que cobrin quotes desproporcionades, a partir del curs 2020-2021.

Tant el Bell-lloc com Les Alzines –aquesta a través de la Institució Familiar d'Educació a la qual pertany– van explicar que participen en la consulta a través de les seves patronals i van atribuir l'anunci d'Educació a una «voluntat» o un «debat polític». Ambdues escoles les van fundar famílies vinculades a l'Opus Dei, la primera el 1965 i la segona el 1969.

El cap d'estudis del Bell-lloc, Enric Vidal, va destacar que formen part d'una coalició internacional d'escoles per a nois (IBSC), «no religioses i també públiques, que lluiten per l'educació diferenciada». Vidal va afirmar que «la legislació vigent ens dona molta seguretat jurídica, tant la Llei d'Educació de Catalunya com el dictamen del Constitucional que va ratificar la legalitat de l'educació diferenciada» i, també, «la legalitat de rebre concerts». Sobre aquesta base, el cap d'estudis va dir que «no ens plantegem un escenari que impliqui deixar de ser nosaltres mateixos» i va defensar «un model de qualitat integral» en el qual «preparem per a la igualtat i per a una societat més corresponsable entre noies i nois», perquè «l'educació mixta no és sinònim d'igualtat». Vidal va explicar que «el que ha de fer un centre en matèria d'igualtat és desafiar el gènere» i va afegir que, al Bell-lloc, «el que fem és eixamplar la visió de gènere».

Des de la Institució que representa Les Alzines van explicar que han transmès «un missatge de serenor a les famílies» perquè consideren que aquest «és un nou intent de reobrir un debat que s'allunya del terreny educatiu».