Banyoles acull la preestrena d'un documental sobre la sordceguesa

Unes 150 pesones van assistir a l'Ateneu de Banyoles a la preestrena del documental 5-2=7, que va néixer entre 2013 i 2014 per la inquietud personal d'Anna Maria Martín i David Riera de fer visible una discapacitat sensorial tan desconeguda com la sordceguesa. El documental és el testimoni de persones amb aquesta discapacitat sensorial sobre el que es troben dia a dia, sobre les seves experiències i inquietuds, així com les del seu entorn: familiars i cuidadors. És un recull de diferents perfils i diferents realitats.

Durant la preestrena, els codirectors de 5-2=7 van expressar la seva satisfacció per l'expectació que havia aixecat el projecte. Entre els assistents hi va haver algunes de les cares visibles al documental, que van comptar amb un servei de guia-interpretació per seguir la projecció.

El documental està plantejat des d'una mirada positiva: se centra en les capacitats de les persones amb sordceguesa. Martín va explicar que «la gent creu que les persones sordcegues no poden fer res. És veritat que tenen unes limitacions, però, tot i les dificultats, amb els recursos necessaris poden fer moltes coses». La sordceguesa és molt heterogènia i, per tant, cada persona té unes necessitats i unes habilitats diferents. «Es tracta d'oferir a cada persona els recursos que necessita perquè pugui gaudir de la màxima autonomia possible: la màxima expressió de llibertat per a qualsevol».