L'Ajuntament d'Olot es marca l'objectiu de fer atractiu l'oci nocturn

La promoció de l'oci nocturn a Olot serà treballada per una taula formada per responsables de bars i discoteques, representants veïnals i regidors. L'objectiu serà aconseguir un ambient de nit atractiu per als joves. La idea és que no marxin cap a altres ciutats. Alhora, l'activitat nocturna juvenil ha de ser suportable pels veïns. Per aconseguir els propòsits, la taula farà una diagnosi de l'oci nocturn i facilitarà la redacció d'un pla d'oci nocturn.

La taula de treball per a la recuperació de l'oci nocturn va ser aprovada per unanimitat en l'últim ple de l'Ajuntament d'Olot. La taula és una de les propostes que conté la moció de la CUP referent a la millora de l'oferta d'oci nocturn d'Olot.

La moció va ser presentada per la regidora cupaire, Adriana Roca. La representant de la CUP va explicar que presentaven la moció pel fet que el partit va prendre compromís de fer-ho en el debat electoral del 22 de maig. Roca va considerar que l'Ajuntament pot contribuir en la millora de l'oci nocturn. Va concretar que l'administració local pot facilitar obertures i establir polítiques de regulació.

La representant del PSC, Marina Alegre, va definir la falta d'oci nocturn com un problema generacional. Segons ella, fa falta adaptar l'oci nocturn a les «noves demandes dels joves».

Esquerra va compartir la idea assentada en l'estancament de l'oci nocturn. El seu portaveu, Josep Granados, va considerar que la ciutat està mancada d'un model d'oci nocturn. «Val més que hi posem remei», va considerar. Va recordar que la situació d'estancament de l'oci nocturn olotí és antiga. «No és dels últims quatre anys», va apuntar. Segons ell, fa més temps que els joves olotins se'n van a altres ciutats en cerca d'esbarjo nocturn. «Val més que hi posem remei», va opinar. La solució, segons ell, passa per una taula formada per professionals de l'oci, usuaris i veïns. Va precisar que el requisit principal per a l'èxit és que la formació de la taula estigui acotada a gent prou representativa de l'oci de la ciutat.

Agustí Arbós, el regidor de festes i portaveu de l'equip de govern de Junts, va ressaltar el fet que existeixi un principi d'acord important per anar cap a un nou oci nocturn.

Arbós va considerar que la taula per a l'oci nocturn és un exemple del concepte de relació entre ciutadania i ajuntament proposat per l'equip de govern. Va considerar que la taula ha de ser plural, lliure i sense relats polititzats. Va valorar que cal definir bé els participants. Segons ell, la taula ha de ser capaç d'abordar objectius realistes i de poder-los concloure.