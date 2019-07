L'oceanògraf Carlos M. Duarte rebrà el Ramon Margalef d'Ecologia

L'oceanògraf Carlos Manuel Duarte (Lisboa, 1960) ha estat guardonat amb el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2019 de la Generalitat de Catalunya, dotat amb 80.000 euros, perquè el jurat ha valorat que és un «líder mundial en ecologia marina i oceanografia biològica».

Segons va informar ahir la Generalitat, el jurat del Premi Ramon Margalef ha distingit Duarte per la seva troballa de l'anomenat «carboni blau», adoptat per la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic com una contribució fonamental per mitigar el canvi climàtic.

Duarte ha estat professor adjunt a l'Institut de Ciències del Mar del CSIC a Barcelona (1989-1990) i al Centre d'Estudis Avançats de Blanes (1990-1998), a més de professor d'investigació a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats del Csic-Universitat de les Illes Balears (1999-2014).

El jurat l'ha valorat com un «ecòleg profundament compromès a comunicar els descobriments científics a un públic més ampli i que posa l'accent en les solucions oceàniques a alguns dels problemes ambientals més importants d'aquest segle». Entre molts avenços científics, Duarte ha demostrat la importància global dels ecosistemes marins d'aigües poc profundes, els «boscos ocults de la biosfera» i que els ecosistemes segresten grans quantitats de carboni. El premi l'entregarà el president de la Generalitat, Quim Torra, el 18 de novembre.